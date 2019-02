Häufig werden VR-Brillen zum Spielen genutzt.

Quelle: imago

Die Brille kann zum Beispiel an einen Computer oder ein Smartphone angeschlossen werden. So wird die künstliche Welt, die ihr seht, in die VR-Brille übertragen. Mithilfe von Sensoren merkt die Brille, wenn sich der Kopf bewegt. Die virtuelle Welt passt sich an die Bewegung an. Wenn ihr eine VR-Brille anhabt und in Richtung Boden schaut, dann seht ihr auch einen Boden – allerdings einen, den der Computer entworfen hat. Es kann also durchaus sein, dass ihr plötzlich auf glühender Lava oder einer bunten Frühlingswiese steht - zumindest virtuell. Kopfhörer, die dazu passende Geräusche abspielen, sorgen noch zusätzlich dafür, dass ihr komplett in die unechte Welt eintaucht.