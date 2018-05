Um ein Visum bekommen, muss zuerst ein Visumsantrag ausgefüllt werden. Quelle: dpa

Das Visum wird mit dem Reisepass an der Grenze zu Deutschland kontrolliert. Deutschland hat mit manchen Ländern ein Abkommen geschlossen. Zum Beispiel mit den Ländern der Europäischen Union. Ihre Bürger dürfen ohne ein Visum und ohne Kontrolle über die Grenze nach Deutschland fahren.

Menschen aus vielen anderen Ländern der Welt kommen ohne Visum nicht nach Deutschland rein. Das gilt zum Beispiel für Menschen aus der Türkei oder aus den Ländern Afrikas. Das ist so geregelt, weil Deutschland gerne selbst bestimmen will, wer einreisen darf und wie lange er bleiben darf.