ZDFtivi | logo! - Schülerzeitung zum Hören

Unser logo!mobil war wieder unterwegs – diesmal in Sachsen. Anton hatte uns geschrieben und nach Leipzig eingeladen. An seiner Schule, der Erich-Kästner-Grundschule, gibt es statt einer Schülerzeitung einen Podcast. Also praktisch eine Zeitung zum Hören.