In jedem Land der Welt gibt es Gesetze für die Menschen, die dort leben. Aus diesen Gesetzen – die in Deutschland auch im Grundgesetz stehen - geht zum Beispiel hervor, was erlaubt und was verboten ist. Bei uns ist es etwa verboten, dass Kinder nicht in die Schule gehen. Denn für alle Mädchen und Jungen gilt die Schulpflicht.