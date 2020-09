Turteltauben sind gesellige Tiere und leben als Paare in kleinen Gruppen. Weil die Tiere so unzertrennlich sind, wurden sie zum Zeichen der Liebe. Und so kommt es, dass man auch unzertrennliche Liebespaare als Turteltauben bezeichnet.

Die mit bunten Federn geschmückten Turteltauben sind zum Beispiel in Nordafrika und in vielen Teilen Europas weit verbreitet – auch in Deutschland gibt es Turteltauben. Aber: Es werden immer weniger. Die Turteltaube ist nämlich vom Aussterben bedroht.