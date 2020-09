In einer Demokratie, wie bei uns in Deutschland, ist es so: Alle Bürgerinnen und Bürger, die wählen dürfen, bestimmen in regelmäßigen Abständen Politikerinnen und Politiker, die sie vertreten sollen. Diese Politiker sitzen dann zum Beispiel im Bundestag. Zu ihren Aufgaben gehört es, neue Gesetze für das Land zu erarbeiten und darüber abzustimmen. Wenn die Mehrheit der Politiker dann für den Gesetzesvorschlag ist, dann kann er zum Gesetz werden und in Kraft treten. Er gilt dann also.