Die Naturschützer und Naturschützerinnen wollen, dass dieser Text ein Gesetz wird, an das sich alle in Bayern halten müssen. Gesetze kann aber nur die bayerische Landesregierung machen. Um die Politikerinnen und Politiker in der Regierung dazu zu bringen, haben die Naturschützerinnen und Naturschützer viele Unterschriften gesammelt. In den vergangenen zwei Wochen fand dann ein sogenanntes Volksbegehren statt. Mehr als eine Million Bayern haben das wohl bisher unterschrieben. Das zeigt: Viele Menschen in Bayern wollen, dass der Text zum Gesetz wird. Das darf die bayerische Regierung dann nicht einfach ignorieren und sie muss sich bald damit beschäftigen.