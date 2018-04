Martin Luther King war ein sehr berühmter Mann. Er wurde am 15. Januar 1929 in den USA geboren. Sein Leben lang hatte er dafür gekämpft, dass alle Menschen gleich behandelt werden - egal welche Hautfarbe oder Religion sie haben. Nicht alle fanden das gut. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King von einem rassistischen Weißen erschossen, der mit den Ideen Martin Luther Kings nicht einverstanden war. Schwarze Amerikaner waren geschockt über diese Nachricht. In vielen Städten gab es deshalb Unruhen und Proteste. Dabei sind 30 Menschen gestorben, Tausende wurden verletzt.