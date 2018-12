Deutschland war schon vor dem Mauerbau ein zweigeteiltes Land. Berlin lag mitten in der DDR und war in einen West- und einen Ostteil geteilt. Die Regierung der DDR war sehr streng: Sie unterdrückte die Menschen in der DDR. Die Menschen durften zum Beispiel nicht ihre Meinung sagen. Immer mehr Menschen wollten in den Westen fliehen. Mit der Mauer versuchte die DDR-Regierung, sie daran zu hindern.

Die DDR-Regierung ließ die Berliner Mauer und die gesamte Grenze zum Westen streng bewachen: mit Minen im Boden, Schießanlagen und schwer bewaffneten Soldaten. Die Soldaten hatten den Befehl, fliehende Menschen zu erschießen. Mehr als 100 Menschen starben an der Grenze.