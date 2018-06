Stellt euch vor, eure Klasse möchte sich ein tolles neues Spiel anschaffen und alle Schüler sollen dafür einmal die Hälfte von ihrem Taschengeld abgeben, damit von dem gesammelten Geld das Spiel gekauft werden kann. Einige Schüler schummeln aber und tun so, als ob sie viel weniger Taschengeld bekommen - deshalb müssen sie dann auch nur weniger Geld für das Spiel dazugeben. Klingt ziemlich unfair? So etwas ähnliches passiert aber dauernd in Deutschland und auch in anderen Ländern. Mit sogenannten Steuertricks versuchen große Firmen und vor allem reiche Menschen dafür zu sorgen, dass sie möglichst wenig von ihren Einnahmen an den Staat abgeben müssen. Um das hinzubekommen, machen sie mit ihrem Geld unter anderem sehr undurchsichtige Geschäfte im Ausland, zum Beispiel auf Inseln wie der Isle of Man, Malta und den Bermudas. Diese Geschäfte sind oft so verworren, dass kaum einer mehr durchblicken kann, wie viel Geld die Personen oder Firmen nun eigentlich verdienen. Manchmal werden auch sogenannte Briefkastenfirmen genutzt, um keine oder weniger Steuern zahlen zu müssen. Mit den sogenannten "Paradise Papers" haben Journalisten nun einige der Firmen und Promis auffliegen lassen, die offenbar solche oder ähnliche Tricks nutzen.