Im Bahnhof am Berliner Südkreuz wird die Gesichtserkennung getestet. Quelle: dpa

In einem bestimmten Bereich der Berliner Bahnhofs am Südkreuz wird die neue Technik gerade ausprobiert. Spezielle Computerprogramme scannen, die Gesichter aller Menschen, die durch dieses Bereich laufen. Rund 300 Menschen haben sich freiwillig gemeldet, sie sind dem Computer bekannt. Sie laufen in der Testphase irgendwann durch die Menschenmenge. Die Polizei will herausfinden, ob die Computerprogramme die Testpersonen erkennen. In Zukunft sollen mithilfe dieser Technik aber nicht nur bekannte Testpersonen, sondern zum Beispiel gesuchte Verbrecher aufgespürt werden.