Nach den Vorfällen in Ellwangen: Jetzt wird heftig diskutiert

Andere Politiker sagen, solche großen Flüchtlingsunterkünfte seien keine Lösung sondern eher das Problem. In Ellwangen leben etwa 500 Geflüchtete in einer Unterkunft. Sie sitzen fast den ganzen Tag zusammen, dürfen nicht arbeiten und müssen mit dem Gedanken zurechtkommen, dass ihre gefährliche und mühsame Flucht nach Europa vielleicht vergeblich war und sie wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Einige Experten sagen, in so einer Situation könne es leichter passieren, dass die Menschen aggressiv werden und versuchen, sich gemeinsam gegen solche Abschiebungen zu wehren. Deshalb fordern einige Politiker, dass man die Geflüchteten eher in kleineren Unterkünften unterbringen müsse. Außerdem solle man dafür sorgen, dass sie z.B. durch Arbeit eine Aufgabe haben.