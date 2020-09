Bernie Sanders

Quelle: John Locher/AP/dpa

Bernie Sanders will vor allem für mehr Gerechtigkeit in den USA sorgen. Es ärgert ihn, dass einige wenige Reiche extrem viel Geld verdienen und gleichzeitig Millionen Amerikaner mit sehr wenig Geld auskommen müssen und viele Kinder in Armut leben. Deshalb will er erreichen, dass Menschen mindestens 15 Dollar (etwas mehr als 13 Euro) pro Stunde für ihre Arbeit bekommen müssen. Und er will dafür sorgen, dass junge Menschen kostenlos an Universitäten studieren können. Außerdem möchte er sich dafür einsetzen, dass bis 2030 nur noch erneuerbare Energien in den USA genutzt werden.