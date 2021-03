Prinz Harry und Herzogin Meghan sind als Mitglieder der britischen Königsfamilie super bekannt - nicht nur in Großbritannien. Die beiden haben schon für ganz schön viele Schlagzeilen gesorgt. Zum Beispiel, als sie im vergangenen Jahr ihren Job als "Royals" an den Nagel gehängt haben und in die USA gezogen sind - ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt. Was es überhaupt bedeutet, ein Royal zu sein, erfahrt ihr im Video.