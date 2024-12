Stellt euch vor, ihr könnt nicht in die Schule gehen, weil ein Vulkan ausbricht – so geht es den Kindern auf der philippinischen Insel Negros. Am Montag ist dort der Vulkan Kanlaon ausgebrochen. Eine riesige Aschewolke stieg in den Himmel und machte die Sicht in vielen Dörfern schlecht. Wegen der Gefahr, dass die Asche der Gesundheit schaden könnte, mussten die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Zum Glück wurde bisher niemand verletzt.