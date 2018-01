Auf den Philippinen hält ein Vulkan die Menschen in Atem. Seit zwei Wochen ist der Mayon wieder aktiv. Bis zu 700 Meter hoch schoss am Dienstag die Lava in die Luft, am Mittwoch war dann eine dichte schwarze Aschewolke über dem Krater zu sehen. Experten meinen, dass all das Anzeichen dafür sein könnten, dass ein großer Ausbruch bevorsteht.