Der Name Ätna bedeutet so viel wie "brennend". Und das tut der Ätna schon seit 600.000 Jahren immer mal wieder. Er ist der aktivste Vulkan Europas. Bereits seit einigen Monaten brodelte der Vulkan auf der italienischen Insel Sizilien wieder. Am Montag, an Heiligabend, ist er dann ausgebrochen und hat eine dichte Aschewolke in den Himmel gespuckt.