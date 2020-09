Auf den Philippinen hält der Vulkan Taal die Menschen in Atem. Am Sonntag schleuderte er plötzlich Asche bis zu 15 Kilometer hoch in die Luft. Am Montagmorgen spuckte der Vulkan auch Lava. Asche und Steine regneten auf Häuser und Autos. Experten warnen jetzt vor einem noch gefährlicherem Ausbruch, der noch bevorstehen könnte.