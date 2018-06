Viele Helfer sind jetzt im Einsatz, um Verletzte zu versorgen und sich um die Menschen in den betroffenen Gebieten zu kümmern. Mehr als 3.000 Menschen haben ihre Dörfer verlassen und wurden in Sicherheit gebracht. Denn Experten gehen davon aus, dass der Feuervulkan auch in den nächsten Tagen noch gefährlich bleibt. Insgesamt leben etwa 1,7 Millionen Menschen in der Region rund um den Vulkan. Selbst in Guatemala-Stadt, der zwei Autostunden entfernten Hauptstadt des Landes, waren die Auswirkungen zu spüren: Asche regnete vom Himmel und sorgte unter anderem dafür, dass der Flughafen geschlossen werden musste.