Rund 100 Kilometer nördlich der italienischen Insel Sizilien ragt der Vulkan Stromboli aus dem Meer. Er gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Aus dem Krater des Vulkans steigt ziemlich oft Rauch auf und immer wieder schleudert er Asche und glühendes Gestein in die Luft. Doch der Ausbruch am Mittwochnachmittag war ungewöhnlich heftig. Die Explosionen gehörten zu den stärksten, die jemals am Stromboli aufgezeichnet wurden.