In Kisten verpackt kam das neue Geld an diesem Tag in Deutschland an. Gedruckt wurden die neuen Scheine in den USA. Zum Start bekam jeder Bürger 40 D-Mark. Wer noch altes Geld übrig hatte, konnte es umtauschen. Vorher hatten die Menschen nämlich mit der Reichsmark bezahlt. Wer jetzt etwas kaufen wollte, musste es mit der neuen D-Mark bezahlen.