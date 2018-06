Waffen zu kaufen, ist in den USA sehr einfach. Quelle: picture alliance

In den USA besitzen mehr Einwohner Waffen als in jedem anderen Land. Einige finden das gut, andere nicht. Darüber wird viel diskutiert.



Jedes Jahr sterben in den USA etwa 30.000 Menschen durch Schusswaffen. Sehr viel mehr als in Deutschland. Allein etwa 100 Menschen werden in den USA jährlich von Kindern aus Versehen erschossen. Viele Menschen in den USA finden es deshalb nicht gut, dass jeder dort an eine Waffe kommen kann.