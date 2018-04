Nach dem Amoklauf in der vergangenen Woche in einer Schule in Florida sind viele Schüler in den USA nicht nur traurig - sie sind auch wütend. Nämlich darüber, dass man in den USA viel zu leicht an eine Waffe kommt. Mit strengeren Waffengesetzen würde es ihrer Meinung nach gar nicht zu solchen Amokläufen kommen. Deshalb gehen viele Schüler in den USA auf die Straße und protestieren lautstark für schärfere Waffengesetze.