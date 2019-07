Ursula von der Leyen spricht vor dem Europaparlament.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Um möglichst viele Politiker im EU-Parlament von sich zu überzeugen, hat Ursula von der Leyen am Dienstag eine Rede gehalten. Darin schilderte sie, welche Themen ihr wichtig sind und was sie sich für ihre Amtszeit vorgenommen hat.



In den vergangenen Jahren war Ursula von der Leyen Verteidigungsministerin in Deutschland. Am Montag hatte sie bereits angekündigt, dass sie dieses Amt auf jeden Fall abgeben wird - unabhängig davon, ob sie wirklich zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wird.