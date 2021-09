Ungefähr 60 Millionen Menschen in Deutschland durften bei der Bundestagswahl 2021 mitmachen. Sie konnten entweder am Sonntag in ein Wahllokal gehen, oder schon vorher per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Allerdings haben das nicht alle von ihnen gemacht, sondern nur 77 Prozent. Insgesamt haben sich also etwas mehr als 62 Millionen Menschen an der Wahl beteiligt.

Bildquelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa