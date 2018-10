So einfach und friedlich wie bei uns eine Wahl abläuft, ist das in Afghanistan nicht. Wer in Afghanistan wählen will, muss ziemlich mutig sein. Denn die Taliban haben allen mit Gewalt gedroht, die ihre Stimme abgeben wollen. Die Taliban sind eine Terrorgruppe, die von 1996 bis 2001 die Macht in Afghanistan hatte. Mittlerweile haben sie nicht mehr das Sagen im Land. Sie versuchen aber, ihre Macht zurückzubekommen. Dass in Afganistan demokratisch gewählte Politiker und Parteien regieren, wollen sie nicht akzeptieren. Immer wieder verüben sie Anschläge.