Mit der Wahl ändert sich gleichzeitig das politische System in der Türkei: Der Präsident bekommt sehr viel mehr Macht als bisher. Erdoğan kann jetzt zum Beispiel selbst Minister ernennen. Bisher musste bei solchen Entscheidungen das Parlament zustimmen, also Politiker aus verschiedenen gewählten Parteien. Weil der Staatspräsident nun so mächtig ist, wird dieses politische System auch Präsidialsystem genannt. Erdoğan selbst hatte dafür gesorgt, dass sich mit der Wahl das System ändert. Er erhält jetzt also sehr viel mehr Macht. Seine Gegner sagen: Das könnte die Demokratie in der Türkei gefährden. Denn es bestünde die Gefahr, dass Erdoğan die Türkei im Alleingang regieren würde.