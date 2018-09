Etwa siebeneinhalb Millionen Wählerinnen und Wähler konnten am Sonntag ihre Stimme bei der Parlamentswahl in Schweden abgeben. Die Wahl ist vergleichbar mit der Bundestagswahl in Deutschland. Das Ergebnis ist also auch wichtig dafür, welche Parteien in Zukunft zusammen eine Regierung bilden.