Viele Venezolaner haben das Land mittlerweile verlassen - sie sind in Nachbarländern untergekommen. Sie sagen, dass sie nicht in Venezuela bleiben konnten, weil es ihnen dort sehr schlecht ging. Viele von ihnen wollen nicht, dass Maduro Präsident bleibt. Weil sie aber nicht mehr in Venezuela sind, konnten sie am Sonntag auch nicht zur Präsidentschaftswahl gehen und ihre Stimme einem anderen Kandidaten geben. Auch deshalb konnte Maduro die Wahl gewinnen.