Doch auch die Wahl selbst war bereits umstritten. Denn welche Politiker dort gewählt werden durften, entschied Präsident Nicolás Maduro selbst. Mit diesen will er sich morgen treffen. Und dann das alte Parlament, in dem auch seine politischen Gegner sitzen, entlassen. Dadurch würde Nicolás Maduro an Macht gewinnen.