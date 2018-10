Etwa 147 Millionen Menschen konnten am Sonntag darüber abstimmen, welche Politikerinnen und Politiker in Zukunft über das Land Brasilien bestimmen können. Am Sonntag konnte auch ein neuer Präsident gewählt werden. Vor allem zwei der 13 Kandidaten hatten dafür gute Chancen: Fernando Haddad und Jair Bolsonaro. Und so kam es dann auch: Fernando Haddad landete auf Platz Zwei. Den ersten Platz machte Jair Bolsonaro. Er hatte die meisten Stimmen erhalten. Zum Sieg gereicht hat es allerdings noch nicht. In drei Wochen findet deshalb nochmal eine Wahl statt. Dann treten Haddad und Bolsonaro gegeneinander an.