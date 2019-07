Kyriakos Mitsotakis ist der neue Premierminister von Griechenland. Er ist also der Chef der neuen griechischen Regierung. Bei den Wahlen am Sonntag hat seine Partei "Nea Dimokratia" die meisten Stimmen bekommen. Die Partei hat sogar so viele Stimmen bekommen, dass sie ganz alleine regieren kann. Sie muss sich also keine andere Partei als Partner suchen, um eine Koalition zu bilden. Die Wähler in Griechenland haben sich also für einen Wechsel entschieden und den vorherigen Premierminister Alexis Tsipras abgewählt.