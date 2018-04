Wahlen in Kenia

Damals glaubten viele, dass bei der Wahl geschummelt wurde. Bei den Protesten und Unruhen nach der Wahl im Jahr 2007 starben mehr als 1.000 Menschen, mehr als Hunderttausend waren von der Gewalt betroffen. An diese Ereignisse erinnern sich die Menschen in Kenia natürlich, wenn - so wie im Moment - wichtige Wahlen stattfinden.