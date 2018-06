Die Bundestagswahl 2017 ist in Deutschland zwar gerade erst vorbei, die Menschen in Niedersachsen durften aber schon wieder wählen. Und zwar ihren Landtag. So wie der Bundestag für ganz Deutschland zuständig ist, macht der Landtag die Politik für ein einzelnes Bundesland. In Deutschland gibt es insgesamt 16 Bundesländer, Niedersachsen ist eines davon.