Am Montag wurde in Wien die neue Regierung Österreichs vereidigt. Dort regieren jetzt die Parteien ÖVP und FPÖ gemeinsam in einer Koalition. Als Kanzler wurde der 31-jährige Sebastian Kurz von der ÖVP vereidigt. Die ÖVP ist eine eher konservative Partei. Konservativ bedeutet, dass es der Partei besonders wichtig ist, an Werten und Regeln festzuhalten, die es schon lange gibt. Außerdem will die ÖVP mit ihrer Politik erreichen, dass es Firmen gut geht.