Kreuze machen wie die Erwachsenen

Stimmzettel für die U18-Wahl

Quelle: dpa/ Jens Kalaene

Ganz oben steht das Wort Stimmzettel. Auch der Deutsche Bundestag wird erwähnt. Und dann kommt eine lange Liste zum Ankreuzen. Die Abkürzungen auf der Liste stehen für Parteien in Deutschland, zum Beispiel CDU, SPD und Grüne.



Das klingt nach der Bundestagswahl am 26. September. Bei dieser Wahl entscheidet sich, wer in Deutschland die nächsten vier Jahre das Sagen hat. Das Problem ist: Mitmachen darf man bei dieser Wahl erst, wenn man erwachsen ist.