Wer bekommt bei einer Wahl die meisten Stimmen? Jede Partei hofft natürlich, dass sich möglichst viele Menschen für sie entscheiden. Denn umso mehr Menschen für eine Partei stimmen, desto mehr Politiker darf diese Partei in den Bundestag schicken und hat so mehr Macht, Dinge in Deutschland zu verändern. Deshalb strengen sich die Politiker besonders an, die Wähler von sich und ihren Ideen zu überzeugen.