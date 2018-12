ZDFtivi | logo! - Leben im Waisenhaus im Kongo

Viele Menschen in der Demokratischen Republik Kongo hoffen, dass sich mit einem neuen Präsidenten in dem Land etwas verändert. Denn der Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Auch die Mädchen in einem Waisenhaus in Kinshasa haben große Erwartungen …