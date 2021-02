Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ist besorgt: Eine neue Studie zeigt, dass es dem Wald in Deutschland sehr schlecht geht.

Julia Klöckner von der Partei CDU ist als Ministerin für die Landwirtschaft und die Wälder in Deutschland zuständig. Sie stellte am Mittwoch die Ergebnisse aus der neuen Untersuchung vor. Nur noch ungefähr jeder fünfte Baum trägt so viele Blätter oder Nadeln wie in normalen Jahren. Seit fast 40 Jahren gibt es diesen Bericht über den Wald - und noch nie ging es dem Wald so schlecht wie jetzt.