In vielen Produkten, wie zum Beispiel in Fertiggerichten, Kosmetik oder Schokocreme, ist Palmöl enthalten. Das stammt aus der Ölpalme, die unter anderem in Südamerika angebaut wird. Auch dafür werden riesige Flächen Regenwald abgeholzt. Übrigens: Seit 2014 müssen Hersteller in ihrer Inhaltsliste angeben, ob Palmöl im Produkt enthalten ist - also einfach nachschauen, bevor ihr etwas kauft.