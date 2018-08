An mehreren Stellen gleichzeitig waren in Griechenland am Montag Wälder in Brand geraten. Die meisten Feuer in der Nähe der Hauptstadt Athen sind mittlerweile unter Kontrolle. Mehr als 600 Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen, die Flammen zu löschen. Dabei bekommen sie auch Hilfe aus anderen europäischen Ländern. Viele Häuser wurden zerstört, Hunderte Autos brannten aus.