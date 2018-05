Die Gefahr von Waldbränden in Kalifornien ist im Oktober immer höher als zu anderen Jahreszeiten. Das liegt daran, dass es im Sommer wenig regnet und es außerdem sehr warm ist. Dadurch sind die Büsche und Wälder über den Sommer sehr trocken geworden. So breitet sich ein Feuer rasend schnell aus. Außerdem spielt der Wind eine große Rolle. Statt das Feuer auszupusten, facht er es weiter an und weht die Funken weiter. Schuld an solchen Waldbränden sind oft Menschen. Der Feuerwehrchef von Kalifornien sagt, dass 95 Prozent aller Feuer in Kalifornien von Menschen verursacht werden. Manche zünden Wälder absichtlich an, anderen passiert das aus Versehen, weil sie zum Beispiel eine Zigarette rauchen und die noch heiße Zigarette in die trockenen Büsche werfen. Was die aktuellen Feuer ausgelöst hat, weiß man noch nicht.