Seit Wochen wüten zum Teil heftige Brände in Kalifornien, einem Bundesstaat in den USA. Vor allem der starke Wind ist Schuld daran, dass die Feuer so schnell größer werden. Außerdem haben die Trockenheit und Temperaturen bis zu 44 Grad dafür gesorgt, dass sich besonders zwei Brände schnell verbreitet haben.