In Sibirien in Russland steht ein Waldfläche in Brand, die so groß ist wie das Bundesland Brandenburg. In Sibirien leben nur sehr wenige Menschen und Waldbrände gibt es dort jeden Sommer. Normalerweise wird dort nicht wirklich etwas gegen die Feuer unternommen - außer wenn Menschen in Gefahr sind. Diesen Sommer sind die Brände aber größer als sonst und es ist ein riesiges Gebiet betroffen, in dem auch Menschen leben. Es ist vor allem der Rauch, der den Menschen zu schaffen macht.