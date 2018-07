Am Samstag hat es in Schweden kurz geregnet - zum ersten Mal nach drei Monaten. Doch das hat nicht ausgereicht. Einsatzkräfte sagen, dass es sechs bis acht Tage lang durchregnen müsste, damit sich die Lage wirklich verbessert. Auch wenn sich die Brände am Wochenende nicht weiter ausgebreitet haben, machen zwei Vorhersagen den Einsatzkräften Sorgen: In Nordschweden könnte es bald gewittern, und Blitze könnte neue Brände entzünden. Und im Süden von Schweden könnte sich die Lage noch verschlimmern. Denn dort droht noch mehr Hitze.