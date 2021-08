Auch in Griechenland brennt es seit mehreren Tagen. Dort ist es extrem heiß. Seit über einer Woche klettern die Temperaturen auf über 40 Grad. An manchen Orten soll es in den kommenden Tagen sogar 46 Grad heiß werden. Die Feuer haben bereits einige Häuser zerstört. Mehrere Menschen wurden verletzt. Bisher gibt es keine Nachrichten darüber, dass Menschen bei den Bränden gestorben sind.