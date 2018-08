In ganz Portugal gab es am Wochenende insgesamt etwa 30 verschiedene Brände in der Natur. Die meisten sind mittlerweile wieder gelöscht. Es gibt auch bisher noch keine Berichte darüber, dass Menschen verletzt wurden. Schuld an den Bränden sind die hohen Temperaturen und die Trockenheit. Bei bis zu 46 Grad herrscht in Portugal gerade eine unglaubliche Hitze. In der Hauptstadt Lissabon wurden am Samstag 44 Grad gemessen. So heiß war es in der portugiesischen Hauptstadt noch nie zuvor.