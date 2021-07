Dass es in den USA und auch in Kanada Waldbrände gibt, hat vor allem mit der großen Hitze zu tun: Seit etwa einer Woche ist es dort so heiß wie noch nie - teilweise herrschen dort Temperaturen bis zu 50 Grad. Dazu kommt, dass es zum Beispiel in dem Bundesstaat Kalifornien an der Westküste der USA seit Jahren sehr wenig geregnet hat. Die Böden und Wälder sind deshalb sehr trocken - dadurch können sich die Flammen besonders gut und schnell ausbreiten. Zusätzlich fachen starke Winde die Feuer immer wieder an.