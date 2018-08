In der Nähe der Stadt Potsdam steht ein Stück Wald in Flammen. Quelle: ---/Polizei Brandenburg/dpa

Auf der Autobahn neben dem Wald war es am Donnerstag zu langen Staus gekommen, weil Rauch und Löscharbeiten den Verkehr behindert hatten. Es hatte sogar Überlegungen gegeben, einzelne Anwohner aus ihren Häusern zu holen und in Sicherheit zu bringen. Das war aber zum Glück nicht notwendig. Bisher wurde bei dem Brand niemand verletzt. Warum das Waldstück brennt ist noch unklar. Wegen der großen Hitze und Trockenheit herrscht zurzeit in ganz Deutschland erhöhte Waldbrandgefahr. Auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es kleinere Waldbrände, zum Beispiel in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Doch diese Feuer sind nicht groß und konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.