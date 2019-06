Wahrscheinlich habt ihr das sommerliche Wetter der vergangenen Tage auch ziemlich genossen. Strahlender Sonnenschein lockte viele Menschen in die Parks, ins Freibad oder an den See. Was die einen freut, bringt an anderer Stelle aber auch Probleme. Denn in einigen Teilen Deutschlands steigt mit dem Sommerwetter die Waldbrandgefahr.